ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

"أرسنال" يضع عينه على أوباميانج كبديل لسانشيز

الخميس 04/يناير/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الفرنسى آرسين فينجر المدير الفنى لنادى "أرسنال" الإنجليزى، وضع بالفعل قائمة من اللاعبين لتعويض سانشيز، وعلى رأسها الجابوني بيير أوباميانج، نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضاف الموقع أن رحيل سانشيز سيكون في يناير الحالي الفرصة الأخيرة لآرسنال، من أجل كسب بعض الأموال قبل فقدانه مجانًا الصيف المقبل بعد انتهاء عقده".

وقال "كالتشيو مركاتو" إن مانشستر سيتي، هو الوجهة الأقرب للدولي التشيلي، خاصة بعد إصابة جابرييل خيسوس، وغيابه لنحو 3 أشهر، وبالتالي سيكون بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتيزنز مجبرا على التعاقد مع اللاعب في يناير بدلا من الصيف المقبل.
وأشار الموقع إلى أن أوباميانج سبق وأن تحدث عن رحيل محتمل خلال يناير،وهو مايزيد من احتمالات مغادرته ناديه الألمانى.

ترشيحاتنا

عمرو أديب: «حتى لو الزمالك تعاقد مع مارادونا مش هيعمل حاجة»

قدمي البطاطس المهروسة بمذاق ألذ لأطفالك

«المرور» تحذر من سوء الأحوال الجوية والأمطار على الطرق السريعة.. فيديو

تعرف على أحدث إيرادات الأفلام المعروضة حاليا.. «حليمو»: 700 ألف جنيه في أسبوع واحد.. و«عمارة رشدى» أقل الإيرادات

أهالي حي البنفسج عن شقة المتفجرات: «الموت كان محاصرنا ومش حاسين».. صور

انهيار مذيع تونسي أثناء إذاعة خبر وفاة زميله على الهواء ..فيديو

سرقة مجوهرات بملايين اليورو لأمير قطري في إيطاليا

تعرف على موعد حفل الكاف والقنوات الناقلة له

اليوم.. محمد صلاح يحمل حلم المصريين فى التتويج بلقب أفضل لاعب أفريقى

وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق يدعو الجيش للتمرد ويصف تل أبيب بـ«الابارتهايد»

روسيا تتكبد أكبر خسارة عسكرية منذ تدخلها في سوريا

بالصور.. تكريم هاني شاكر ونادية مصطفى وإيهاب فهمي في مهرجان الموسيقى بعين شمس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«صدى البلد» داخل مدرسة محمد صلاح بالغربية .. أجواء احتفالية قبل إعلان جائزة الكاف.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ"ليلى علوى" ..صور

بالصور.. تكريم هاني شاكر ونادية مصطفى وإيهاب فهمي في مهرجان الموسيقى بعين شمس

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال هذا الأسبوع ..صور

إطلالة غير متوقعة لـ"فرح علي" في أحدث جلسة تصوير

فيديو

استشارى نفسي: تخصيص خط ساخن لصندوق مكافحة الإدمان للعلاج بالمجان.. فيديو
أستاذ تمويل : البنك المركزى سجل رقما تاريخيا للاحتياطي النقدي .. فيديو
سعر الدولار اليوم في البنوك .. فيديو
«الكهرباء»: خطة تطوير لشبكات التوزيع بتكلفة 24 مليار جنيه.. فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟