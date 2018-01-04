"أرسنال" يضع عينه على أوباميانج كبديل لسانشيز

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الفرنسى آرسين فينجر المدير الفنى لنادى "أرسنال" الإنجليزى، وضع بالفعل قائمة من اللاعبين لتعويض سانشيز، وعلى رأسها الجابوني بيير أوباميانج، نجم بوروسيا دورتموند الألماني.



وأضاف الموقع أن رحيل سانشيز سيكون في يناير الحالي الفرصة الأخيرة لآرسنال، من أجل كسب بعض الأموال قبل فقدانه مجانًا الصيف المقبل بعد انتهاء عقده".



وقال "كالتشيو مركاتو" إن مانشستر سيتي، هو الوجهة الأقرب للدولي التشيلي، خاصة بعد إصابة جابرييل خيسوس، وغيابه لنحو 3 أشهر، وبالتالي سيكون بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتيزنز مجبرا على التعاقد مع اللاعب في يناير بدلا من الصيف المقبل.

وأشار الموقع إلى أن أوباميانج سبق وأن تحدث عن رحيل محتمل خلال يناير،وهو مايزيد من احتمالات مغادرته ناديه الألمانى.