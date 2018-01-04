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أخبار العالم

وزير دفاع بيرو يستقيل من منصبه احتجاجا على قرار عفو الرئيس عن الزعيم السابق فوجيموري

الخميس 04/يناير/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
ا ش ا
قدم وزير الدفاع في بيرو خورخي نييتو استقالته من منصبه احتجاجا على قرار الرئيس بيدرو بابلو بالعفو عن الزعيم السابق ألبرتو فوجيموري.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الخميس/ أن وزير الدفاع استقال من منصبه احتجاجا على قرار الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي بالعفو عن الزعيم السابق ألبرتو فوجيموري، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 25 عاما لاتهامه بانتهاكات لحقوق الإنسان والفساد.

وكان رئيس بيرو بيدرو كوتشينسكي قد رفض التنحي منتصف الشهر الماضي، بعد فضيحة تورطه بقضية فساد ورشوة.. كما نفى تورطه في أي قضايا رشوة

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