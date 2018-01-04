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10 حقائق صادمة وغريبة عن تسوس الأسنان.. لن تصدقها

الخميس 04/يناير/2018 - 10:31 م
صدى البلد
آية التيجي
يعد تسوس الأسنان هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعا، وخصوصا بين الأطفال الصغار والذي يتراوح أعمارهم بين سنتين إلى خمس سنوات، وحتى 15 عاما.

ويؤثر تسوس الأسنان على أكثر من ربع الأطفال الأمريكيين، وأكثر من 90% من البالغين في الولايات المتحدة فوق سن الأربعين، وقد قام موقع "123dentesit" بحصر اغرب الحقائق حول تسوس الاسنان، فيما يلي:

1- تسوس الأسنان يسبب الألم والمعاناة والإعاقة لملايين الأميركيين كل عام، حيث انه اكثر قلقا من أمراض القلب، و إذا لم يتم التعامل معها، في الحالات النادرة من تسوس الأسنان يمكن أن يسبب الموت، حيث يمكن أن تنتشر العدوى في الجيوب الأنفية وراء العين، والتي يمكن أن تدخل الدماغ وتسبب الموت.

2- هناك ثلاثة عوامل ضرورية لتسوس الأسنان، وتشمل: الأسنان الحساسة، و البكتيريا المنتجة للحامض، واتباع نظام غذائي غني بالسكريات والكربوهيدرات المكررة.

3- لا يولد الأطفال مع البكتيريا المسببة للتآكل في أفواههم، فهي تنتقل عن طريق اللعاب من الأمهات، ومقدمي الرعاية، أو أفراد الأسرة.

4- الفلورايد المتضمنة في هيكل الأسنان يحمي الأسنان من الاضمحلال عن طريق جعل المينا أكثر مقاومة للهجوم الحمضي.

5- تقييد تناول السكر مهم في الوقاية من تسوس الأسنان، حيث يجب أن يكون إجمالي تناول السكر أقل من 50 جرام يوميا (حوالي عشرة ملاعق صغيرة) بما في ذلك السكريات في الأطعمة الأخرى، لذا يجب الحرص عند تناول علبة من الصودا قد تصل إلى ستة ملاعق صغيرة من السكر، وذلك لتجنب تسوس الأسنان.

6- المينا على السطح العلوي من أسنانك هو أصعب جزء من الجسم بأكمله، وتبدأ الأسنان في التشكيل حتى قبل أن تولد، حيث تبدأ في التشكيل عندما يكون الطفل في الرحم، ولكنها تظهر عندما يكون الطفل ما بين 6-12 شهرا من العمر.

7- لا يوجد لدى شخصين نفس مجموعة الأسنان، لذا فان الأسنان فريدة من نوعها مثل بصماتك، لذا كن فخورا بمجموعتك الفريدة.

8- فمك ينتج أكثر من 25 الف من اللعاب في العمر كله، وهذا يكفي لملء اثنين من حمامات السباحة، واللعاب له العديد من الاستخدامات، بما في ذلك مساعدتكم على الهضم و يحمي أسنانك من البكتيريا في فمك.

9- يقضي الشخص العادي 38.5 يوما على تنظيف أسنانه، وترتبط العديد من الأمراض بصحتك الفموية، بما في ذلك أمراض القلب وهشاشة العظام والسكري.

10- ثلث السن هو تحت اللثة، وهذا يعني أن ثلثي طول السن فقط هي المرئية.

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