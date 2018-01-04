9 خرافات متعلقة بفصل الشتاء احذرها لتسببها في كوارث

هناك الكثير من العادات التى يعتقد البعض أنها مرتبطة بصورة كبيرة بفصل الشتاء، ولا نعلم أن القيام بها قد يسبب الكثير من المشكلات الصحية، والتفكير فى أن تلكأ لأمور قد لا يأتى على بال أحد أنها مجرد خرافات ليس إلا.



وكما جاء في موقع "شير كير"، فإن هناك مجموعة من الخرافات التي تتعلق بفصل الشتاء والتى تتمثل أهمها في تناول المشروبات الدافئة والتي تساعد فى منح الجسم مزيد من الحرارة والوقاية من التعرض للبرد، وفى الحقيقة أن هذا الأمر لا يمثل أهمية لدى الجسم كما يعتقد البعض.



وبحسب ما جاء في الموقع، فإن البعض يستخدم ورق الجرائد للتدفئة، وهو غير صحيح نهائيا، علاوة على ذلك ارتداء الجوارب أثناء اليوم يسبب الإصابة بنزلات البرد، كما يعتقد البعض أن تناول الليمون الدافئ يساعد فى الوقاية من التعرض لنزلات البرد إلى أن الأمر لا يوجد له علاقة وقد يسبب تناول الليمون بكثرة فى الإصابة بمشكلات صحية أخري.



ووفقا لما جاء في الموقع، فإن البعض يعتقد أن ارتداء الملابس الثقيلة والمتعددة يسبب مزيد من التدفئة، إلا أن الأمر ليس له علاقة وكل ما يجب القيام به هو تدفئة منطقة الرقبة واليدين، كما يعتقد البعض أن غلق الشباك يسبب مزيد من التدفئة إلا أن الهواء يجب أن يدخل إلى المنزل بصورة مستمرة.



كما يعتقد البضع أن واقي الشمس لا يستخدم خلال فصل الشتاء إلا أن أستخدامه يجب أن يزداد خلال تلك الفترة وذلك بسبب التغيرات الجوية، بالإضافة إلى ذلك يعتقد البعض أن الشتاء يسبب مزيد من الوزن إلا أن الحرق يزداد فى فصل الشتاء وهو ما سبب مزيد من خسارة الوزن.