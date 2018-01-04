ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

9 خرافات متعلقة بفصل الشتاء احذرها لتسببها في كوارث

الخميس 04/يناير/2018 - 10:20 م
صدى البلد
علا أحمد
هناك الكثير من العادات التى يعتقد البعض أنها مرتبطة بصورة كبيرة بفصل الشتاء، ولا نعلم أن القيام بها قد يسبب الكثير من المشكلات الصحية، والتفكير فى أن تلكأ لأمور قد لا يأتى على بال أحد أنها مجرد خرافات ليس إلا.

وكما جاء في موقع "شير كير"، فإن هناك مجموعة من الخرافات التي تتعلق بفصل الشتاء والتى تتمثل أهمها في تناول المشروبات الدافئة والتي تساعد فى منح الجسم مزيد من الحرارة والوقاية من التعرض للبرد، وفى الحقيقة أن هذا الأمر لا يمثل أهمية لدى الجسم كما يعتقد البعض.

وبحسب ما جاء في الموقع، فإن البعض يستخدم ورق الجرائد للتدفئة، وهو غير صحيح نهائيا، علاوة على ذلك ارتداء الجوارب أثناء اليوم يسبب الإصابة بنزلات البرد، كما يعتقد البعض أن تناول الليمون الدافئ يساعد فى الوقاية من التعرض لنزلات البرد إلى أن الأمر لا يوجد له علاقة وقد يسبب تناول الليمون بكثرة فى الإصابة بمشكلات صحية أخري.

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن البعض يعتقد أن ارتداء الملابس الثقيلة والمتعددة يسبب مزيد من التدفئة، إلا أن الأمر ليس له علاقة وكل ما يجب القيام به هو تدفئة منطقة الرقبة واليدين، كما يعتقد البعض أن غلق الشباك يسبب مزيد من التدفئة إلا أن الهواء يجب أن يدخل إلى المنزل بصورة مستمرة.

كما يعتقد البضع أن واقي الشمس لا يستخدم خلال فصل الشتاء إلا أن أستخدامه يجب أن يزداد خلال تلك الفترة وذلك بسبب التغيرات الجوية، بالإضافة إلى ذلك يعتقد البعض أن الشتاء يسبب مزيد من الوزن إلا أن الحرق يزداد فى فصل الشتاء وهو ما سبب مزيد من خسارة الوزن.

ترشيحاتنا

شادي الهادي: حمدي النقاز في الزمالك مقابل 700 ألف دولار

خالد بيومي يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء لعام 2017

المالية: قيمة الدعم في الموازنة العامة 330 مليار جنيه «فيديو»

أميتاب باتشان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده.. فيديو

ويكيبيديا تعلن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017

الجبلاية تكشف حقيقة مؤامرة "الكاف" لإقصاء محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب

علاء مبارك يشارك فى عزاء الراحل إبراهيم نافع ..فيديو وصور

صحيفة لبنانية تكشف تخطيط 23 ضابطا سعوديا لاغتيال محمد بن سلمان

شاهد.. ميدو يسخر من ترشيح الأهلي لأفضل نادي إفريقي

«القرموطي» يمتطي حمارًا على الهواء «فيديو»

تحول ممثلة شهيرة لرجل يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.. صور

إبراهيم محلب وحواس يشاركان في عزاء الكاتب إبراهيم نافع.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم محلب وحواس يشاركان في عزاء الكاتب إبراهيم نافع.. صور

جمال مبارك في عزاء إبراهيم نافع.. « فيديو وصور»

مي عز الدين تواجه انتقادات لاذعة بسبب إطلالة جريئة.. صور

علاء مبارك يشارك فى عزاء الراحل إبراهيم نافع ..فيديو وصور

زكريا عزمي ومصطفى الفقى في عزاء إبراهيم نافع .. صور

فيديو

التنظيم والإدارة: انتهاء النظام الورقي.. و30 كتابا يفسرون قانون الخدمة المدنية.. فيديو
حازم ياسين: مصر متأخرة في عمليات زرع القرنية والحل في الاستعانة بالخبراء من خارجها.. فيديو
أحمد كريمة :أهنئ الأقباط بكافة طوائفهم بعيدهم فى كنائسهم.. فيديو
المالية: قيمة الدعم في الموازنة العامة 330 مليار جنيه «فيديو»
أحمد كريمة يطالب بعقد مؤتمر دولي للقضاء على الأفكار السلفية الشاذة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟