حازم ياسين: مصر متأخرة في عمليات زرع القرنية والحل في الاستعانة بالخبراء من خارجها.. فيديو

حضر الدكتور حازم ياسين أستاذ طب وجراحة العيون، مؤتمرا في أحد فنادق الجيزة الكبرى تحت إشراف منظمة الكونجرس، ويضم مجموعة من أطباء العيون المصريين، ويستضيف الدكتور الهندي "راجيش فوجلا" أشهر أطباء العالميين في مجال زراعة القرنية.



وقال د. "ياسين" إن مصر تأخرت في عمليات زراعة القرنية، ولذلك نقوم بالاستعانة بالخبراء من خارج مصر، وذلك للحصول على المزيد من المشاركة واكتساب خبرات أكبر، مثل استضافتهم للدكتور الهندي.



وأضاف "ياسين" في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن مشاركات خبرات مختلفة تساعدنا في حل مشكلة العمى القرني المنتشرة بصورة كبيرة داخل مصر.