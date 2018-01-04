لايف البث المباشر لـ حفل الكاف لاختيار الأفضل في إفريقيا على يلا شوت اليوم 4-1-2018

يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن هوية الفائزين بالجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2017، من مدينة "اكرا" الغانية، في التاسعة مساءً من اليوم الخميس.



وكشف مجموعة مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن إذاعة هذا الحفل علي قناة بي إن سبورت المفتوحة.



- ويتنافس علي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، كل من :-



1- المهاجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.



2- السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.



3- الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند الألماني.



- ويتنافس علي جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، كل من :-



1-الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر.



2-المغربي حسين عموتة مدرب نادي الوداد المغربي.



3-الألماني هوغو بروس مدرب منتخب الكاميرون.



- ويتنافس علي أفضل نادي في أفريقيا، كل من :-



1- النادي الأهلي المصري.



2- نادي الوداد البيضاوي المغربي.



3- نادي مازيمبي الكونغولي.

