نشاط مكثف لحملة "علشان تبنيها" مع اقتراب فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. مؤتمر جماهيري حاشد في نادي قارون الرياضي بالفيوم 27 يناير.. وفودة: ستنتشر وسط المواطنين لشرح إنجازات الرئيس السيسي

" علشان تبنيها" بالفيوم تجمع 420 ألف توقيع من مراكز وقرى المحافظة

الحملة تنظم مؤتمرات جماهيرية داعمة للرئيس السيسي مع فتح باب الترشح

شهدت حملة "علشان تبنيها" لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، نشاطا مكثفا اليوم فى محافظة الفيوم، حيث أعلنت جمع 420 ألف توقيع من المواطنين فى مراكز وقرى المحافظة،وتستعد الحملة في الوقت الحالي لتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات الجماهيرية مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.قال المهندس عبد القادر الجارحى، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، إن حملة علشان تبنيها لدعم الرئيس السيسى ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية، جمعت 420 ألف توقيع من المواطنين فى مراكز وقرى المحافظة، من خلال مجموعات وفرق تجوب الشوارع والميادين.وأكد سالم فتيح، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية فى أمانة مستقبل وطن بالفيوم، أن الحزب بالتعاون مع حملة “علشان تبنيها” سينظمان مؤتمرا جماهيريا حاشدا فى نادى قارون الرياضى، يوم السابع والعشرين من يناير الجارى، لعرض إنجازات الرئيس السيسى وإعلان دعمه وتأييده فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال الشهور المقبلة، لاستكمال مسيرة المشروعات العملاقة التى بدأها خلال فترة ولايته الأولى، موضحا أنه سيتم عرض المؤتمر فى كل ميادين مدينة الفيوم من خلال شاشات عرض كبيرة.وفى سياق متصل أكد عبد القادر الجارحى، أمين مستقبل وطن بالفيوم، أن جهود أمانة الحزب نجحت فى تشكيل 180 وحدة حزبية بمختلف المراكز والقرى والنجوع، وانتهت الأمانة من اختيار وانتقاء أمناء الوحدات الحزبية ومسؤولى التنظيم والمرأة والشباب والفلاحين والعمل الجماهيرى والمجالس المحلية داخل الوحدات الحزبية بدقة وعناية بالغة، إذ ركزت على اختيار الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة وحب الوطن، ومن لهم باع فى العمل السياسى والخدمى، وأنشأت قاعدة بيانات متكاملة تشمل كل الوحدات الحزبية لتيسير التواصل والترابط بين أعضاء الحزب وهيئة مكتب المحافظة.وأضاف “الجارحى”، أن الحزب سينظم يوما تدريبيا على ضفاف بحيرة قارون، خلال شهر يناير الجارى، يجمع كل أمناء الوحدات الحزبية، لتدريبهم على أساسيات العمل الحزبى والسياسى، فضلًا عن خلق مزيد من التفاعل والتواصل فيما بينهم.وقال حسام فودة رئيس جمعية الفلاحين والعمال والمرأة والقيادي بحملة “علشان تبنيها” الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، إن الحملة تستعد في الوقت الحالي لتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات الجماهيرية مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا إلى أن الحملة بمساعدة شبابها ستنتشر وسط المواطنين لشرح إنجازات السيسي.وأضاف فوده، أن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية كثيرة وخطيرة، وتابع: “رغم خطورتها فإن المصريين نجحوا في الحفاظ على وطنهم، لإيمانهم بأن المستقبل أفضل في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.