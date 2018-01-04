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فكر دينى

7 مخالفات تعرض طالب جامعة الأزهر للعقوبة التأديبية

الخميس 04/يناير/2018 - 10:38 م
صدى البلد
محمد شحتة
أبرزت جامعة الأزهر، المخالفات التي بحدوثها يستحق الطالب العقوبة التأديبية، وهي الأعمال المخلة بنظام الكلية والمنشآت الجامعية، وتعطيل الدراسة والتحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدراسة والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تنص اللوائح المواظبة عليها.

وأوضحت البوابة الإلكترونية للجامعة أن من بين هذه المخالفات كل فعل يتنافى مع الشرف أو أى عمل مخل بحسن السير والسلوك، وكل إخلال بنظام وكل غش أو شروع فيه، وكذلك كل تنظيم جماعى داخل الجامعة أو الاشتراك فيه دون ترخيص من السلطات المختصة، والاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وأكدت أن من بين هذه المخالفات أيضا، كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه عميد الكلية أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

وأعلنت الجامعة، العقوبات التأديبية الناتجة عن حالات ايقاف الطلبة، وهى: التنبيه شفاهة أو كتابة، أو الحرمان من بعض الخدمات الطلابية، أو الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرين، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهر، أو الحرمان من دخول الامتحان فى مقرر أو أكثر، أو إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر، أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا، أو الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل لكليات الجامعة والجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد والتقدم إلى الامتحانات فى جمهورية مصر العربية .

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