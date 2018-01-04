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البشير يجدد وقف إطلاق النار في السودان لـ"تهيئة المناخ للمفاوضات".. الوفد الحكومي: الحكومة حريصة على السلام

الخميس 04/يناير/2018 - 10:22 م
صدى البلد
شادي عبدالله
وقف إطلاق النار الجديد مدته 3 أشهر
"الحركة الشعبية"تسيطر على جنوب كردفان والنيل الأزرق
واشنطن رفعت العقوبات على الخرطوم لتقدمها في حل الصراعات الداخلية

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الخميس، قرارا بتمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في المعارك مع المسلحين في المناطق التي تشهد قتالا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية مارس المقبل، لـ"تهيئة المناخ للمفاوضات".

ووفقا لوكالة أنباء الرسمية السودانية "سونا": "رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير أصدر مرسوما بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لمدة ثلاثة أشهر اخرى".

وكان القتال اندلع بين الجيش والمسلحين في كردفان والنيل الأزرق عندما أعلنت جنوب السودان استقلالها في 2011، وبدأ الصراع في دارفور في 2003 عندما رفعت قبائل معظمها من غير العرب السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يقودها العرب، وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال التي انقسمت الآن إلى فصيلين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.

وترمي الهدنة آحادية الجانب لتهيئة أرضية جيدة للمحادثات التي تتوسط آلية رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي إنهاء النزاع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، وتم تعليق المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي وأطراف دولية عديدة منذ أغسطس 2016، بعد فشل الحكومة والجماعات المسلحة في إحراز تقدم في المفاوضات ذات المسارين.

ويقول حكام دارفور إن منطقة غرب السودان الآن خالية من المتمردين، لكن في جنوب كردفان والنيل الأزرق تسيطر الحركة الشعبية على العديد من المواقع، وأعلنت الخرطوم مؤخرا استئناف محادثات السلام هذا الشهر، إلا أن الجماعات المسلحة والوساطة لم تؤكد أو تنف.

وأكد الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين أن قرار تمديد وقف إطلاق انار يعد مبادرة والتزامًا أخلاقيًا لتهيئة المناخ وعملية التفاوض لإكمال عملية السلام، وقال المتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض حسين حمدي، إن وقف إطلاق النار خطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد ومساعيها في هذا الصدد، وأعرب أمله في أن يشجع القرار الطرف الآخر على اتخاذ خطوات جدية وعملية من أجل إحلال السلام.

ويأتى القرار بعد أشهر قليلة من رفع الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، عقوبات مفروضة منذ 20 عاما على الخرطوم قائلة إن الحكومة السودانية أحرزت تقدما في التعاون لمكافحة الإرهاب وحل الصراعات الداخلية.

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