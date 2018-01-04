أحمد أحمد: تجمعنا اليوم لنحتفل بالكرة الإفريقية.. فيديو

توجه أحمد حمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالشكر لرئيس جمهورية غانا على استضافة حفل الكاف لاختيار الافضل في افريقيا.



وقال احمد خلال كلمته الافتتاحية لحفل اختيار الافضل في افريقيا المذاعة على قناة أون سبورت "اشكر غانا الدولة المضيفة ورئيس جمهوريتها على حسن التنظيم والاستضافة".



وتابع "تجمعنا للإحتفال بالكرة الافريقية بحضور عدد من ابطال اللعبة في القارة السمراء ،كما اوجه التهنئة بشكل خاص لجورج ويا احد اساطير الكرة الافريقية".



كما طالب بتوجيه التحية لعدد من افضل نجوم كرة القدم في افريقيا على رأسهم الحاج ضيوف وصامويل ايتو وديديه دروجبا وغيرهم".