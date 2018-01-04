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أحمد كريمة يطالب بعقد مؤتمر دولي للقضاء على الأفكار السلفية الشاذة ..فيديو

الخميس 04/يناير/2018 - 10:23 م
أحمد كريمة
أحمد كريمة
هاني حسين
قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الازهر ، إن الجماعة السلفية لديها كتاب فى غاية الخطورة بمثابة لغم بعنوان "فتاوى علماء البلد الحرام" يحرض على احتقار الديانة المسيحية وازدراء الكنائس ويدعو لعدم الاختلاط مع الأقباط.

وأضاف "كريمة " فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد " ، أن ذلك الكتاب متواجد فى مصر ولم يرد عليه ولم تتطهر المكتبات الجامعية والمساجد الكبرى من ذلك الكتاب شديد الخطورة.

وطالب " كريمة " عقد مؤتمر دولي للمراجعات من أشياخ السلفية فى موطن النشأة للرد على تلك المصطلحات الشاذة التى تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل وكل المتآمرين الراغبين فى تفتيت المنطقة من خلال الطائفية الدينية، ويجب أن يكون للمؤسسات الإسلامية وقفة واضحة مع ذلك الكتاب بسبب تواجد آلاف النسخ من ذلك الكتاب بكافة المؤسسات السلفية ،ويبث أفكارا شاذة خاصة باحتقار الكنائس.

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