مفتي الجمهورية يزور الكاتدرائية ويهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

قدم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته مساء اليوم الخميس المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وأكد فضيلة مفتى الجمهورية أنه حرص على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لجموع الشعب المصرى أن تكون هذه الأيام المباركة أيام فرح وسلام لجميع المصريين، وأن يحفظ الله مصر من كل شر.



من جانبه، رحب البابا تواضروس الثاني بفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، مؤكدا عمق المحبة التى تربط جميع المصريين، وأن هذه المشاعر الطيبة تظهر دائما وحد نسيج الشعب المصري.



وأكد البابا أن تماسك المصريين ووحدتهم هى خط الدفاع الأول في مواجهة أية فتن أو مشكلات، داعيا الله أن يحفظ مصر من أى خطر.