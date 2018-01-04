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أخبار العالم

«داعش» يتبنى مسئولية الهجوم الانتحاري في العاصمة الأفغانية

الخميس 04/يناير/2018 - 10:18 م
التفجير الانتحاريبالعاصمة
التفجير الانتحاريبالعاصمة الأفغانية كابول
أ ش أ
تبنى تنظيم (داعش) الإرهابي المسئولية عن الهجوم الانتحاري الذي وقع اليوم الخميس بالعاصمة الأفغانية كابول.

وكانت وزارة الداخلية في أفغانستان أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 20 شخصا على الأقل في تفجير انتحاري استهدف قوات الشرطة في كابول.

وأكدت وكالة (أعماق) الذراع الإعلامي للتنظيم الإرهابي أن الهجوم نفذه انتحاري بحزام ناسف، وقالت إن نحو 80 عنصرا من الاستخبارات والشرطة الأفغانية قتلوا وجرحوا فيه.

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