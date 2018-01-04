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فكر دينى

مرصد الأزهر: "في رحم الجهاد" بين أفضل الكُتب الصادرة بإسبانيا في 2017

الخميس 04/يناير/2018 - 10:22 م
صدى البلد
محمد شحتة
تابع مرصد الأزهر للغات الأجنبية، ما أعلنه موقع "الإسبانيول" وهو الموقع الأشهر في عرض الكتب وتقييمها، من أن كتاب "في رحم الجهاد" والذي أعد عنه مرصد الأزهر تقريرًا مفصلا خلال أكتوبر الماضي هو من أفضل الكتب في عام 2017.

جدير بالذكر أن الكتاب صدر في إسبانيا للصحفية "أليكساندرا خيل" ويتألف الكتاب من 190 صفحة، وتقدم الكاتبة في هذا الكتاب شهادات لفرنسيين وبلجيكيين عاشوا معاناة تطرف أبنائهم أو إخوتهم وهربوا إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق.

ويناقش الكتاب بشكل رئيسي الأذى النفسي والمادي الذي يسببه اتجاه الأبناء إلى الانضمام لصفوف التنظيمات المتطرفة، وتشير الكاتبة إلى أنه منذ عام 2012 وحتى 2015 سافر ما يربو على الخمسة آلاف من مواطني أوروبا للالتحاق بتنظيم داعش، تاركين وراءهم أسرهم وذويهم ضحية للهواجس والخوف والقلق، تنتظرهم مرارة الفراق؛ وبالرغم من كونهم الضحية الحقيقية إلا إنهم المذنبون في عيون مجتمعاتهم وحكوماتهم.

وتابعت، وحدة رصد اللغة الإسبانية التابعة لمرصد الأزهر، خلال عام 2017 الإصدارات المتعلقة بقضية الإرهاب والفكر المتطرف والكتب التي تعالج هذه الملفات وقد قامت الوحدة بالفعل بإعداد تقرير عن هذا الكتاب، ولعل اختيار هذا الكتاب ضمن أفضل الكتب في 2017 ومتابعة الوحدة لما يحتوية من معلومات دقيقة حول الفكر المتطرف يعكس العمل الدؤوب الذي يقوم به مرصد الأزهر لمتابعة كل ما يتعلق بالفكر المتطرف ومعالجته.

مؤلفة الكتاب هي "أليكساندرا خيل": صحفية إسبانية وُلدت في سرقسطة عام 1987، حصلت على ليسانس الصحافة من جامعة مدريد المركزية، ثم حصلت على الماجستير في موضوع "تحديات السلام والأمن والدفاع" وتخصصت في قضايا الإرهاب الدولي، ثم التحقت بالعمل في شبكة EFE الإخبارية. عملت منذ عام 2014 كمراسلة لعدة وسائل إعلام فرنسية وشغلت وظيفة رئيس تحرير لعدة برامج إعلامية. تشغل حاليًا منصب نائب رئيس تحرير مجلة أفريقيا الفرنسية Afrique Magazine .

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