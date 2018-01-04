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برلمان

برلماني: تم تشكيل لجنة للإفراج عن الشباب المحبوسين فى قضايا التظاهر

الخميس 04/يناير/2018 - 10:39 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال النائب أحمد على، إن مؤتمر الشباب جاء ليجلس فيه المسئول لكى يستمع إلى الشباب وتوصياته ورأينا الرئيس عبد الفتاح السيسى جالسا يستمع إلينا وهى أول مرة تحدث.

وأكد على خلال كلمته بندوة حزب المحافظين تحت عنوان "البرلمان وتأثيره علي السياسات العامة للشباب"، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي سيعقدها الحزب مع عدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان والشباب أننا ناقشنا كذلك ملف الإفراج عن الشباب المحبوسين فى قضايا التظاهر وبالفعل تم تشكيل لجنة على وجه السرعة للإفراج عن هؤلاء الشباب.

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