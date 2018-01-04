أميتاب باتشان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده.. فيديو

كشف الفنان حسن الرداد عن فيديو مثير مساء اليوم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" يقدم خلاله النجم الهندي أميتاب باتشان التهنئة له بعيد ميلاده، الذي احتفل به في 2 يناير الجاري.



وقال باتشان في الفيديو: "حسن قابلتك في القاهرة آخر زيارة لي قضينا وقتًا معًا وتحدثنا، وأتمنى لك المزيد من النجاح".



الرداد أعرب عن سعادته من جانبه وعلق قائلًا: "أنا فخور للغاية لتلقي أطيب التمنيات من أسطورة بوليوود أميتاب باتشان، يغمرني إحساس بالسعادة، بسبب تلقي دعوة من أعظم الممثلين في الصناعة لزيارة مومباي، وفي كل يوم يزيد إعجابي لنموذجي، عراب بوليوود الملهم، وأتطلع للعمل معه قريبًا".





