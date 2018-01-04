ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أميتاب باتشان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده.. فيديو

الخميس 04/يناير/2018 - 10:22 م
صدى البلد
نبيل العدوى
كشف الفنان حسن الرداد عن فيديو مثير مساء اليوم، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" يقدم خلاله النجم الهندي أميتاب باتشان التهنئة له بعيد ميلاده، الذي احتفل به في 2 يناير الجاري.

وقال باتشان في الفيديو: "حسن قابلتك في القاهرة آخر زيارة لي قضينا وقتًا معًا وتحدثنا، وأتمنى لك المزيد من النجاح".

الرداد أعرب عن سعادته من جانبه وعلق قائلًا: "أنا فخور للغاية لتلقي أطيب التمنيات من أسطورة بوليوود أميتاب باتشان، يغمرني إحساس بالسعادة، بسبب تلقي دعوة من أعظم الممثلين في الصناعة لزيارة مومباي، وفي كل يوم يزيد إعجابي لنموذجي، عراب بوليوود الملهم، وأتطلع للعمل معه قريبًا".


ترشيحاتنا

الأهلي ينشر صورة للسيسي بجوار الرئيس الشرفي للنادي تركي آل الشيخ

"الكاف" يتجاهل رئيس الأهلى فى استعراض اللاعبين الحاصلين على لقب الأفضل

رسالة حزينة من مدرب «محمد صلاح» قبل الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي

خالد الجندى يهنئ ابنته بزواجها ويطالب المشاهدين بالدعاء لها

جمال مبارك في عزاء إبراهيم نافع.. « فيديو وصور»

أميتاب باتشان يهنئ حسن الرداد بعيد ميلاده.. فيديو

مرتضى منصور: لن أسمح باختراق الزمالك و"الفئران المذعورة" ظهرت

رئيس غانا: أعرف محمد صلاح ويستحق أن يكون ضمن الأفضل فى العالم

كاتب أمريكي يكشف السر وراء تصفيف شعر ترامب بطريقة غريبة

10 حقائق صادمة وغريبة عن تسوس الأسنان.. لن تصدقها

نشطاء إيرانيون: انشقاق أعضاء بالحرس الثوري.. صور

علاء مبارك يشارك فى عزاء الراحل إبراهيم نافع ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم محلب وحواس يشاركان في عزاء الكاتب إبراهيم نافع.. صور

جمال مبارك في عزاء إبراهيم نافع.. « فيديو وصور»

مي عز الدين تواجه انتقادات لاذعة بسبب إطلالة جريئة.. صور

علاء مبارك يشارك فى عزاء الراحل إبراهيم نافع ..فيديو وصور

زكريا عزمي ومصطفى الفقى في عزاء إبراهيم نافع .. صور

فيديو

التنظيم والإدارة: انتهاء النظام الورقي.. و30 كتابا يفسرون قانون الخدمة المدنية.. فيديو
حازم ياسين: مصر متأخرة في عمليات زرع القرنية والحل في الاستعانة بالخبراء من خارجها.. فيديو
أحمد كريمة :أهنئ الأقباط بكافة طوائفهم بعيدهم فى كنائسهم.. فيديو
المالية: قيمة الدعم في الموازنة العامة 330 مليار جنيه «فيديو»
أحمد كريمة يطالب بعقد مؤتمر دولي للقضاء على الأفكار السلفية الشاذة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟