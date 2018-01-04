"الكاف" يتجاهل رئيس الأهلى فى استعراض اللاعبين الحاصلين على لقب الأفضل

تجاهل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عرض صورة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ضمن الذين حصدوا لقب أفضل لاعب فى قارة إفريقيا خلال حفل توزيع جوائز الأفضل المقام حاليا فى العاصمة الغانية أكرا.



واستعرض الكاف تاريخ اللاعبين الذيم حصلوا على لقب الأفضل فى القارة السمراء وتجاهل حصول الخطيب على اللقب عام 1983.



ويتنافس محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والمحترف بصفوف ليفربول على لقب أفضل لاعب أفريقى لهذا الموسم مع كل من السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول والجابوني بيير أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند.



فيما يتنافس الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة على جائزة أفضل مدرب، ويتنافس المنتخب على أفضل منتخب قومى فى أفريقيا ، وكذلك الحال بالنسبة للأهلى الذى يدخل فى منافسة على لقب أفضل ناد.