مرصد الأزهر: إسبانيا تعتمد تمويل المؤسسات الدينية لأول مرة

أكد مرصد الأزهر للغات الأجنبية، أن المؤسسات الدينية، واتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، يقومون بجهود حثيثة من أجل العمل على حل المشاكل التي تواجه المسلمين هناك، منها على سبيل المثال مشكلة المقابر وتوفير مدرسين لمواد التربية الدينية الإسلامية إلى غير ذلك من الإشكاليات، وبالتالي تضطلع المؤسسات الدينية بدور كبير يحتاج إلى كثير من الدعم الذي لم يكن متوفرًا بالقدر الكافي لمواجهة تلك الإشكاليات.



وأوضح، المرصد، أن الحكومة الإسبانية أعلنت عن عزمها إدراج المؤسسات الدينية ضمن المؤسسات التي تمولها من الميزانية العامة للدولة.



وأكد المرصد، أن هذا الخبر لاقى ترحيبًا من رؤساء الطوائف الدينية في إسبانيا وذلك خلال الكلمة التي ألقاها ممثلون عن الديانات السماوية خلال الجلسة التي عُقدت بمجلس النواب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على إبرام اتفاقية التعاون الديني بين الحكومة الإسبانية والهيئات الدينية المختلفة في البلاد.