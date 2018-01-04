ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إحدى ضحايا العنف الأسري: الفقر سبب ما نتعرض له داخل المنازل .. فيديو

الخميس 04/يناير/2018 - 10:50 م
صدى البلد
قالت أمل، إحدى ضحايا العنف الأسري، إنها تعرضت لذلك النوع من السلوك من زوجها وحماها، مضيفة: "الفقر هو السبب".

وأشارت "أمل"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن أولادها أصبحوا معتادين على العنف، بل ويمارسونه تجاه الأطفال الذين يلعبون معهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن المرأة المصرية أصيلة جدًا، وتساعد زوجها، مضيفة: "المرأة المصرية بتستر على زوجها في العلاقة الحميمية".

وأشارت "فتحي"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر، إلى أن الأطفال عندما يرون أمهاتهم يتعرضون لعنف، عندما يكبرون يمارسون نفس العنف ضد زوجاتهم وأخواتهم، وبناتهم.

ترشيحاتنا

9 مصريين يكتفون بشرف المحاولة نحو جائزة الأفضل إفريقيا.. والخطيب صاحب اللقب الوحيد

التحقيق في تسريب نموذج إجابة «الهندسة» للصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

صدى البلد ينشر تفاصيل الساعات الأولى لـ«وعكة» الخطيب في «المعلمين»

رئيس غانا: أعرف محمد صلاح ويستحق أن يكون ضمن الأفضل فى العالم

الطبيب المعالج لرئيس الأهلي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب

الأمن الوطني يجري مداهمات لضبط إرهابيي «شقة أكتوبر»

شاهد .. شيكابالا يغنى لخطيبته الكندية .. "يا عنديه"

خالد بيومي يعلن اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب بالقارة السمراء لعام 2017

رسميًا.. الأهلي يعلن إعارة مؤمن زكريا الي أهلي جدة السعودي

اللواء ماجد نوح يكشف تفاصيل خطيرة عن أيام ثورة يناير فى سيناء.. فيديو

حقيبة سوداء تثير الذعر أمام كنيسة مارجرجس واستنفار أمني بالعجوزة.. صور

الرقابة الادارية: ضبط عصابات منظمة تضم مسئولين ومواطنين وأجانب ارتكبوا جرائم رشوة وتزويرًا وإتجارًا في البشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيم محلب وحواس يشاركان في عزاء الكاتب إبراهيم نافع.. صور

جمال مبارك في عزاء إبراهيم نافع.. « فيديو وصور»

مي عز الدين تواجه انتقادات لاذعة بسبب إطلالة جريئة.. صور

علاء مبارك يشارك فى عزاء الراحل إبراهيم نافع ..فيديو وصور

زكريا عزمي ومصطفى الفقى في عزاء إبراهيم نافع .. صور

فيديو

التنظيم والإدارة: انتهاء النظام الورقي.. و30 كتابا يفسرون قانون الخدمة المدنية.. فيديو
حازم ياسين: مصر متأخرة في عمليات زرع القرنية والحل في الاستعانة بالخبراء من خارجها.. فيديو
أحمد كريمة :أهنئ الأقباط بكافة طوائفهم بعيدهم فى كنائسهم.. فيديو
المالية: قيمة الدعم في الموازنة العامة 330 مليار جنيه «فيديو»
أحمد كريمة يطالب بعقد مؤتمر دولي للقضاء على الأفكار السلفية الشاذة ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟