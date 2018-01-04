إحدى ضحايا العنف الأسري: الفقر سبب ما نتعرض له داخل المنازل .. فيديو

قالت أمل، إحدى ضحايا العنف الأسري، إنها تعرضت لذلك النوع من السلوك من زوجها وحماها، مضيفة: "الفقر هو السبب".



وأشارت "أمل"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن أولادها أصبحوا معتادين على العنف، بل ويمارسونه تجاه الأطفال الذين يلعبون معهم.



ومن جانبها قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع، إن المرأة المصرية أصيلة جدًا، وتساعد زوجها، مضيفة: "المرأة المصرية بتستر على زوجها في العلاقة الحميمية".



وأشارت "فتحي"، خلال حوارها ببرنامج "خط أحمر، إلى أن الأطفال عندما يرون أمهاتهم يتعرضون لعنف، عندما يكبرون يمارسون نفس العنف ضد زوجاتهم وأخواتهم، وبناتهم.

