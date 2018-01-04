شريف عامر: صلاح يواصل صنع أسطورته ويقترب من جائزة أفضل لاعب إفريقي

قال الإعلامي شريف عامر، إن الجميع فى مصر الآن ينتظر النتيجة النهائية لأفضل لاعب فى أفريقيا التى يوجد بها اللاعب المصري الكبير محمد صلاح.



وأضاف عامر خلال تقديمه برنامج « يحدث فى مصر » المذاع على «قناة ام بي سي مصر » اليوم، أن صلاح يواصل صنع أسطورته ويقترب من جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، بعد أن حصل عليها فى الماضى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.



ويعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن هوية الفائزين بالجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2017، من مدينة "اكرا" الغانية، مساء اليوم الخميس.



وكشف مجموعة مجموعة قنوات بي إن سبورتس عن إذاعة هذا الحفل علي قناة بي إن سبورت المفتوحة.



- ويتنافس علي جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، كل من :-



1- المهاجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.



2- السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.



3- الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند الألماني.



- ويتنافس علي جائزة أفضل مدرب في أفريقيا، كل من :-



1-الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر.



2-المغربي حسين عموتة مدرب نادي الوداد المغربي.



3-الألماني هوغو بروس مدرب منتخب الكاميرون.



- ويتنافس علي أفضل نادي في أفريقيا، كل من :-



1- النادي الأهلي المصري.



2- نادي الوداد البيضاوي المغربي.



3- نادي مازيمبي الكونغولي.

