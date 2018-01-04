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رياضة

ويكيبيديا تعلن فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017

الخميس 04/يناير/2018 - 10:22 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
أعلنت شبكة المعلومات الحرة "ويكيبيديا" عن تتويج النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2017.

وأكدت الشبكة عبر موقعها أن صلاح حصد المركز الأول بفارق كبير عن المهاجم الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج الذي جاء في المركز الثاني، فيما احتل السنغالي ساديو ماني المركز الثالث.

يذكر أن حفل الاتحاد الأفريقي في العاصمة الغانية أكرا مقام حاليا بحضور مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين في أفريقيا، ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن الفائز بالجائزة.

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