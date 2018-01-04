قوى تونسية تدعو للاحتجاج على قانون المالية.. و"النهضة": يسعون للفوضى

تشهد تونس جدلا بشأن قانون المالية الجديد، الذي تراه قوي سياسية مثل ائتلاف الجبهة الشعبية، وحركة الشعب، وحزب البناء الوطني سببا في زيادة الأسعار ودعت إلى الاحتجاج والمطالبة بتعديله، وحذروا الحكومة من قمع الاحتجاجات المتعلقة.



من ناحية أخري، هاجمت حركة النهضة تلك الدعوات واتهمت الداعيين إليها بـالسعي لـ"إدخال البلاد في حالة من الفوضى"، وقالت الحركة عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبها التنفيذي هذه "الدعوات غير مسؤولة، خاصة وأنها تصدر عن أحزاب وافقت على قانون المالية، ثم تسعى إلى إسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية".



وأكدت الحركة في بيانها "حاجة تونس ضمن الظروف الصعبة الراهنة إلى تضامن كل الأطراف، والتحلي بروح المسؤولية، وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض، لتعبر البلاد بأمان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق إلى الفوضى".



كان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قال خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير إن "الزيادة لم تشمل المواد المدعمة، بل في الرسوم الجمركية على مواد مستوردة غير أساسية للمحافظة على المنتج التونسي".