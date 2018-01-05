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برلمان

برلمانى: صلاحيات واسعة لـ"الأعلى للإرهاب" فى تدريب وتسليح الجيش والشرطة

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
معتز الخصوصى
قال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إن المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف سيكون الجهة المنوط بها أن تخطط لمواجهة الارهاب بمشاركة كل الوزارات المعينة، مشيرا إلى أنه ستكون هناك جهة محددة تخطط لمواجهة الإرهاب وتكون هناك أيضا تكليفات محددة لجهات معينة.

وأكد القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب سيتولى التنسيق بين الوزارات المعنية وأجهزة الأمن، وستكون هناك صلاحيات واسعة للمجلس فى فى التدريب والتسليح لأجهزة الشرطة والجيش ، بجانب التوعية من خلال الإعلام ووزارة الأوقاف والأزهر والكنيسة.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وذلك بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.

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