مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا حول إيران.. غدا

أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة دعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إيران يوم غد الجمعة.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، منذ قليل، فرض عقوبات على 5 هيئات و3 أفراد مرتبطين بإيران.



وفي وقت سابق، قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء: "يجب على الأمم المتحدة الإعراب عن موقفها، وسنطلب، خلال أيام قريبة، عقد جلسات طارئة هنا، في نيويورك، وللمجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف".



وأوضحت هايلي، ردا على سؤال من صحفيين، أنها تقصد بالجلسة الطارئة في نيويورك عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي، الذي يتخذ من هذه المدينة مقرا له، مضيفة: "في أي حال من الأحوال سنعقد اجتماعا حول الأحداث في إيران سنناقش خلاله الاحتجاجات ونضال الإيرانيين من أجل الحرية".