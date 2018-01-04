أحمد كريمة :أهنئ الأقباط بكافة طوائفهم بعيدهم فى كنائسهم.. فيديو

قال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المسلمين والمسيحيين يؤمنون بشخص سيدنا المسيح دون الدخول فى التفاصيل العقائدية، مؤكدا ضرورة تواجد علاج فكري حازم وحاسم للقضاء على الأفكار الشاذة .



وأضاف "كريمة " فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد " ، أن الخفافيش تكره النور، وذلك ينطبق على الإرهابيين الذين يعتنقون فكرا ظلاميا فى كهوف تحت الأرض، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى الفكر الإسلامي ما يعادي المسيحيين غير الفكر السلفي القائم على أقوال بشرية قيلت فى فترة الحروب الصليبية.



وتابع: "التهاني والتعازي مع الأخوة الأقباط لها حدود، وتبتعد عن الشعائر الدينية والعبادية لأنها ذات خصوصية ".



وأردف: "أهنئ الأقباط بكافة طوائفهم بعيدهم فى كنائسهم، وسأذهب مساء الغد إلى كنيسة السيدة العذراء بالعياط لتقديم التهنئة".