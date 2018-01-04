انتحار سائحين بعد ممارستهما طقوسا شيطانية.. «صور»

عثرت الشرطة اليونانية على جثة زوجين سائحين عقب مراسم انتحار شيطانية فى دار ضيافة يونانية ليلة رأس السنة الجديدة، وفقا لما ذكره مسؤولون.



وتم العثور على جثتي ليليا بوتوسيفا 23 عاما من بلغاريا وصديقها الالمانى البالغ من العمر 30 عاما مغطى بالدم في غرفة مستأجرة في قرية فلاتشاتا بجزيرة كيفالونيا اليونانية.



ويقال إن بوتوسيفا قتلت نفسها بقطع شرايينها بشفرة قبل شريكها، والذي طعن نفسه فى الحمام.



كما تم العثور على النجمة الخماسية الشيطانية وكذلك السكاكين والشموع في مكان الحادث.



وعثر على جثتيهما في 31 ديسمبر من قبل صاحب البيت الذي يقيم فيه الزوج منذ يوم الملاكمة.



وقال القاضى انجيلى تسيولا إن السائحين بدا أنهما قتلا فى حفل شيطاني ليلة رأس السنة.



يذكر أن بوتوسيفا اختفت منذ 8 يونيو، وأن افراد أسرتها ناشدوا وسائل الاعلام الاجتماعية في محاولة لتعقبها.



فيما أوقفت اسرتها البحث عندما اتصلت بالسلطات ليقولوا انهم في مدينة إيرفورت الألمانية، وفقا لما ذكره موقع البلغارية الاخبارى.



