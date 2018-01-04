ارطغرل 101.. شاهد الإعلان الثاني للحلقة بعد تأجيلها

تصدرت الحلقة 101 من المسلسل التركي الشهير "قيامة ارطغرل" قائمة الأكثر بحثًا على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأجيل عرض الحلقة للأربعاء المُقبل.



ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الإعلان الثاني للحلقة لتزيد من حالة الشغف عند الجمهور الذي ينتظر عرض حلقات المسلسل المتربع على عرش الأعمال الأعلى مشاهدة في تركيا هذا الموسم.



يذكر أن مسلسل "أرطغرل" بدأ عرضه فى شهر ديسمبر من عام 2014، وتدور أحداثه في القرن 13 الميلادي، حيث يعرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، ويقوم بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.





