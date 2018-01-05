الاثنين المقبل.. بدء قبول طلبات 251 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 1500 جنيه

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية،يوم الاثنين المقبل،في قبول طلبات راغبي العمل على 251 فرصة عمل بـ 5 شركات، برواتب تتراوح من 1000 إلى 1500 جنيه، فضلا عن العمولة في بعض الوظائف.



وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في 105 فرصة من الذكور والإناث، بشركة فابلوس سبورتس وير ، والمؤهل دبلوم وإعدادية علي وظيفة عمال خياطة وقص وتعبئة وطباعة وتطريز ونسيج ، فضلا عن مشرفين إنتاج، مؤهل عالي،و30 فرصة بشركة مصنوعات النايلون المصرية من الجنسين، والمؤهل دبلوم علي وظيفة تعبئة وتغليف، وعامل مكن براتب، فضلا عن 97 فرصة بشركة الشرق الأوسط للكيماويات علي وظيفة مندوب مبيعات مؤهل عالي، ومندوب هاتفي، وموزعين وأمن وحراسة ، و10 فرص بشركة ايسترن بايوكلينا ، مؤهل عالي ومتوسط علي وظيفة مندوب مبيعات ، وسائقين دبابة جامبو، فضلا عن 9 فرص بمستشفى الحياة الجديدة، عامل نظافة ، وأمن وحراسة ، ولا يشترط المؤهل.



من جانبه أشار فتحي دسوقي مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية إلي أن الوظائف المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلي أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي يتم تعينها.



ونوه بأن الطلبات تقدم من ابتداء من يوم الاثنين المقبل،وحتي استيفاء العدد المطلوب ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.



