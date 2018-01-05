حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع رمسيس والفجالة والقللي

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الأزبكية برئاسة اللواء صبري محمد عبده رئيس الحي،حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات خاصة بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد بنطاق الحي بمعاونة شرطة المرافق وقسم الأزبكية.



وصرح رئيس حي الأزبكية بأن الحملة شملت رفع الإشغالات من شوارع الفجالة - كلوب بيك - رمسيس - القللى وتم رفع الإشغالات وإيداعها بمخازن الحي.



وشدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الاشغالات امام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في اعاقة المرور واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأشار المحافظ إلى أن اللجان الرباعية المشكلة بكل حي والتي تضم رئيس الحي ومديري الطرق والنظافة والإنارة كل في نطاقه مثلت فارقًا نوعيًا في رفع كفاءة العمل بالأحياء وأحدثت نوع من التنافسية الايجابية بين المربعات المختلفة للوصول للتميز والمحافظة عليه خاصة مع تطبيق نظام الحوافز التي تعتمد علي قدر الجهد المبذول .



وأضاف المحافظ أن متابعة أداء الأحياء الكترونيًا مع تقسيم الأحياء إلى مربعات وقيام رئيس الحي بمتابعة دورية لأداء كل مسئول مربع في القيام بواجباته المنوطه به أدي الي تحقيق تطور ملحوظ في مستوي العمل بالأحياء .



كما شدد المحافظ على رؤساء الاحياء بسرعة القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الاحياء ورفع جميع الاشغالات من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الارصفة للمارة حفاظاَ على ارواحهم ، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية .







