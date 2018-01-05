ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع رمسيس والفجالة والقللي

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
شنت الأجهزة التنفيذية بحي الأزبكية برئاسة اللواء صبري محمد عبده  رئيس الحي،حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات خاصة بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد بنطاق الحي بمعاونة شرطة المرافق وقسم الأزبكية.

وصرح رئيس حي الأزبكية بأن الحملة شملت رفع الإشغالات من شوارع الفجالة - كلوب بيك - رمسيس - القللى وتم رفع الإشغالات وإيداعها بمخازن الحي.

وشدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الاشغالات امام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في اعاقة المرور واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن اللجان الرباعية المشكلة بكل حي والتي تضم رئيس الحي ومديري الطرق والنظافة والإنارة كل في نطاقه مثلت فارقًا نوعيًا في رفع كفاءة العمل بالأحياء وأحدثت نوع من التنافسية الايجابية بين المربعات المختلفة للوصول للتميز والمحافظة عليه خاصة مع تطبيق نظام الحوافز التي تعتمد علي قدر الجهد المبذول .

وأضاف المحافظ أن متابعة أداء الأحياء الكترونيًا مع تقسيم الأحياء إلى مربعات وقيام رئيس الحي بمتابعة دورية لأداء كل مسئول مربع في القيام بواجباته المنوطه به أدي الي تحقيق تطور ملحوظ في مستوي العمل بالأحياء .

كما شدد المحافظ على رؤساء الاحياء بسرعة القضاء على بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية بكافة الاحياء ورفع جميع الاشغالات من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الارصفة للمارة حفاظاَ على ارواحهم ، وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية .



ترشيحاتنا

انتهاء أسرع قصة حب في الوسط الفني التركي

أمطار رعدية ورياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة بشمال سيناء

ارتباك حركة الطيران بين مصر والإمارات بسبب الضباب

شاهد فيديو لشيرين عبد الوهاب تعلن فيه عن حبها لدول عربية منها قطر.. فيديو

أحمد فهمي يتقدم لخطوبة رانيا يوسف على الهواء.. وتصدمه: «هاتلك دمية».. فيديو

السعودية تعترض صاروخاً باليستيًا أطلق من اليمن تجاه نجران

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

حكم وضوء وصلاة مريض سلس البول

برلمانى: صلاحيات واسعة لـ"الأعلى للإرهاب" فى تدريب وتسليح الجيش والشرطة

رويترز: مقتل أمريكي وإصابة 7 أشخاص في سقوط منطاد يقل سائحين بالأقصر

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يلاحق هيلاري كلينتون بتحقيق جديد

استمرار إغلاق ميناء الإسكندرية لليوم الثاني بسبب الطقس السيئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"مي القاضي" بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أهالي زاوية أبو مسلم يستغيثون بالمسئولين: "مدارسنا غرقت في مياه الصرف"

محمد صلاح .. ثاني فرعون مصري والعاشر عربيا العاشق للاحتفال

إبراهيم محلب وحواس يشاركان في عزاء الكاتب إبراهيم نافع.. صور

جمال مبارك في عزاء إبراهيم نافع.. « فيديو وصور»

فيديو

شاهد.. بدء القداس التجريبي لعيد الميلاد من العاصمة الإدارية الجديدة
"الأرصاد" تحذر من الأنشطة البحرية وتزايد الرياح والأتربة .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
استنفار أمني في محيط الكنائس على مستوى جميع المحافظات «فيديو»
أحمد فهمي يتقدم لخطوبة رانيا يوسف على الهواء.. وتصدمه: «هاتلك دمية».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟