حملة لرفع الإشغالات وفحص محلات اللحوم في باب الشعرية

قام اللواء خالــد عــــقل رئيس حى باب الشعرية بإطلاق حملة بصحبة مباحث القسم والتموين والمحلات وشرطة المرافق ومسئولي المربعات والإشغالات والطب البيطرى وإدارة الطرق وفرع الهيئة وذلك للمرور بدائرة الحى لمتابعة النظافة والإنارة والتشجير والرصف والإشغالات والمحال المخالفة والنشاطات المحظورة.



وقد أسفرت الحملة عن رفع إشغالات من مقهى 110 كامل صدقى ورفع اشغالات من محل أدوات صحية 76 كامل صدقى و من محل اسماك 27 بركة الرطل ومن محل طيور 59 شارع البكرية ورفع اشغالات من محل كشرى 116 شارع الجيش و من محل عصائر 116 شارع الجيش.



كما تم رفع الإشغالات من مقهى 40 شارع البنهاوىو من محل ظريف المواد الكيماوية 184 ش الجيش و من فرن افرنجى بباب البحر و من فرن شامى بالشرم الصغير علاوة على تحرير ( 16 )محضر اشغال و ( 7 ) محضر بيئة و ( 6 ) محضر إدارة بدون ترخيص.



كما قامت الإدارة البيطرية ومفتشى التموين بالمرور والمتابعة لمحلات الجزارة والطيور للتاكد من سلامة وصلاحية المعروض بمناسبة قرب أعياد الاخوة المسيحيين.



وأكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع لمراقبته ومتابعته بصفة دورية مع رفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في اعاقة المرور واستمرار ازالة الاكشاك المخالفة والغير مرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود اي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .