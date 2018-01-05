أمطار غزيرة ووقف حركة الملاحة البحرية بالإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيئ، ضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، الجمعة،يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شديدة وانخفاض حاد في درجات الحرارة.



ورصد موقع "صدى البلد" الإخباري،خلو الشوارع في الساعات الأولى من صباح اليوم، من المارة حيث فضل المواطنون البقاء في المنازل بسبب الطقس السيئ والأمطار.



من جانبها،قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت مواصلة غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد أن سجل الرصد الجومائي ارتفاع الموج، وسرعة الرياح عن المعدلات الطبيعية.