شاهد .. وفاء عامر تدعم شقيقتها آيتن بـ"بوستر" فيلم "خلاويص"

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بوستر فيلم "خلاويص" والذى تشارك فى بطولته شقيقتها أيتن عامر أمام أحمد عيد، وعلقت على الصورة قائلة "اجازة نصف العام يارب وفقهم".



وتدور احداث العمل حول أب يتورط في عدة مشكلات بسبب شقاوة ابنه، مما يدخله في مشكلات تقوده إلى أقسام الشرطة وتحاول محامية مساعدته في حل هذه المشاكل.



العمل من ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي وتأليف لوى السيد ويشارك فى بطولته محسن منصور وأحمد فؤاد سليم ومحمد حاتم.

