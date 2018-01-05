أردوغان عن قضية المصرفي التركي: مفهوم العدالة لدى أمريكا خاطئ

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن مفهوم العدالة لدى الولايات المتحدة، غير صحيح ويجب أن يتغير، مشيرًا إلى أن واشنطن لا يجب عليها "إعطاء دروس" للعالم في العدالة، وذلك في إشارة إلى قضية المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا، المتهم بالتورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، في قضية أدت الى توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.



ونقلت قناة "تي.آر.تي" التركية عن أردوغان قوله، خلال مؤتمر صحفي في فرنسا: "ينبغي على الولايات المتحدة إعادة النظر في مفهومها للعدالة، ويتعين عليهم عدم إعطاء دروس العدالة للعالم".



وأضاف الرئيس التركي: "بعض الدول وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم بالتدخل في شؤون إيران وباكستان ونؤكد رفضنا لهذا الأمر".

