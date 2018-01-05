"الداخلية" تنفي صحة ما تناقله الإخوان حول سقوط قتلى في مشاجرة حجز كرداسة

نفى مصدر أمني ما تناقلته قنوات ومواقع تنظيم الإخوان الإرهابي من سقوط قتلى جراء مشاجرة بين محجوزين جنائيين وسياسيين في مركز شرطة كرداسة بالجيزة.



وأوضح المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المشاجرة التي نشبت أمس داخل مركز شرطة كرداسة كانت بسبب الخلاف على فرض السيطرة بين المتهمين داخل الحجز وتم السيطرة عليها على الفور وأسفرت عن إصابة ٤ محبوسين وتم إسعافهم.



وأضاف أن ما تردد عن سقوط قتلى داخل مركز الشرطة هو أمر عار تماما من الصحة.

