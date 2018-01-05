خبيرة تغذية تنصح بتناول الأطعمة الدسمة مرة واحدة في الأسبوع

نصحت خبيرة التغذية والعلاجات الطبيعية الفرنسية سافينا باروتو، من أكاديمية الزراعة والأعشاب الطبية الفرنسية بضرورة إعطاء راحة للجهاز الهضمي والكبد بتناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون والبروتينات مرة واحدة في الأسبوع.



وأشارت الخبيرة الفرنسية إلى أهمية تناول الخضروات الموسمية الطازجة التي يتم طهيها على البخار مثل البطاطس والخضروات الورقية والأرز الأبيض مع تفادي استخدام التوابل والزبد والزيوت المختلفة حتى تساعد الكبد والكلى في التخلص من السموم التي تراكمت عليهما خلال أسبوع وذلك حتى تتمتع بصحة جيدة، مع استخدام الكركم والخرشوف والفجل الأسود لتطهير الجهاز الهضمي.