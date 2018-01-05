ضبط 10 أطنان أعلاف منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق بالبحيرة

تمكنت إدارة التموين بمركز بدر بمحافظة البحيرة،من ضبط 10 أطنان أعلاف منتهية الصلاحية بأحد المخازن التابعة لتاجر حبوب تمهيدا لطرحها فى الأسواق وتم التحفظ على الكميات ومصادرتها.



وكانت معلومات قد وردت للمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية من المهندس هانى منصور كبير مفتشى الرقابة التموينية بمركز بدر تفيد بوجود كميات كبيرة من الأعلاف المنتهية الصلاحية بأحد مخازن التجار بمدينة بدر.



وعلى الفور وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملة برئاسة المهندس مفيد مدير إدارة التموين وبمشاركة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي لسرعة ضبط الكميات وتم ضبط 10 أطنان من الأعلاف منتهية الصلاحية معدة بداخل المخزن تمهيدا لطرحها فى الأسواق وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لجنوب دمنهور.