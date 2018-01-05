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موجز نجوم هوليوود.. أنطونيو بانديراس يشترى ذات طائرة كريستيانو رونالدو.. و كيت بلانشيت رئيس لجنة تحكيم مهرجان «كان» السينمائي .. فيديو وصور

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:30 ص
شروق ابراهيم
جاستين تيمبرلايك يطرح بوستر ألبومه الجديد "man of the woods"
كيم كاردشيان تكشف حقيقة ترك طفلها في المستشفى من أجل حفل
Jumanji:Welcome to the Jungle يحقق 195 مليون دولار في 25 يوما
أنطونيو بانديراس يشترى ذات طائرة كريستيانو رونالدو
«كيت بلانشيت» رئيس لجنة تحكيم مهرجان «كان» السينمائي

نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.

جاستين تيمبرلايك يطرح بوستر ألبومه الجديد "man of the woods"

أفرج النجم العالمي جاستين تيمبرلايك عن بوستر ألبومه الجديد "Man of the Woods" كمفاجأة لجمهوره الذي وعده منذ فترة بعودته للساحة الغنائية بعد فترة غياب.

ونشر جاستين صورة البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، لتنهال التعليقات من متابعيه الذين أعربوا عن سعادتهم بمشروعه الفني الجديد.

يذكر أن جاستين تيمبرلايك شارك النجمة البريطانية كيت ونسليت في فيلم "wonder wheel" مع المخرج العالمي وودي آلن.

كيم كاردشيان تكشف حقيقة ترك طفلها في المستشفى من أجل حفل

ردت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على الشائعات التي تلاحقها بانها تركت ابنها سانت هي وزوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست في المستشفى وحيدا من اجل الاحتفال بليلة رأس السنة.

واختارت كيم موقع التدوين الاجتماعي " تويتر" ليكون المنصة التي ترد من خلالها على المشككين في امومتها ، لافتة الى انها لم تترك ابنها ولو لحظة في المستشفى وظلت معه طوال الوقت هي وزوجها و ان العائلة غادرت المستشفى 30 ديسمبر اي قبل رأس السنة بيوم.

يذكر ان سانت البالغ من العمر 3 اعوام اصيب بالتهاب رئوي نقل على اثره لاحد المستشفيات الكبرى في ولاية لوس انجلوس الامريكية.

Jumanji:Welcome to the Jungle يحقق 195 مليون دولار في 25 يوما

وصلت إيرادات فيلم Jumanji:Welcome to the Jungle لـ195,431,898 مليون دولار أمريكي كإجمالي إيرادات حول العالم عقب مرور 25 يوما على طرحه.

وفي لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ"بوكس أوفيس" احتل فيلم النجم العالمي داوين جونسون المركز الثاني محققًا 66,273,753 مليون دولار أمريكي لهذا الأسبوع، بالرغم من الانتقادات الإذاعة الذي طالته بأنه من أسوأ أفلام العام.

وتدور أحداث الفيلم حول أربعة طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد في اختياراتهم التي تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن (جومانجي) ليست مجرد لعبة، بل تحدي للبقاء على قيد الحياة، حيث عليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الواقعي الطبيعي.

أنطونيو بانديراس يشترى ذات طائرة كريستيانو رونالدو

ذكرت عدد من التقارير الأجنبية أن النجم العالمي أنطونيو بانديراس قام بشراء طائرة خاصة تقدر قيمتها بحوالي 4 ملايين ونصف المليون يورو من طراز "جولف ستريم جى" المعروف.

ولم يكشف النجم الإسباني عن شكل الطائرة حتى الآن عبر أي من حساباته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن لاعب كرة القدم البرتغالي ونجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو اشترى نفس الطائرة منذ فترة.

«كيت بلانشيت» رئيس لجنة تحكيم مهرجان «كان» السينمائي

أعلن القائمون على مهرجان "كان" السينمائي الدولي، عن ترؤس النجمة العالمية كيت بلانشيت لجنة التحكيم الدولية في الدورة المقبلة من المهرجان العريق.

وكشف القائمون عن أن كيت تعد من أهم نجمات السينما الأمريكية في الوقت الراهن، فضلا عن ذلك شاركت كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات الدولية، آخرها مهرجان دبي السينمائي الدولي.

تقام فعاليات المهرجان الفرنسي العريق بين 8 و19 من شهر مايو المقبل.

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