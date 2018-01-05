نقدم لك طريقة تحضير المخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

المقادير

مخ

زيت

بصل

ثوم مفروم

5 بيضات

بهارات

كزبرة

كمون

زعتر

شطة

كرّات

زيت زيتون

فلفل حار

طريقة التحضير

* نضع الزيت على النار ثم نضيف إليه البصل المقطع والثوم المفروم

* يقطع المخ طرنشات طويلة ثم يوضع في الطاسة مع البصل والثوم

* نضيف إليهم بعض البهارات والكزبرة والكمون والشطة

* نقطع الكرات مع الفلفل الحار والأخضر ونضيفها إلى الطاسة ثم نضيف بعض زيت الزيتون إلى الطاسة

* نخفق خمس بيضات معًا في إناء خارجي مع البهارات والثوم والزعتر

* يقلى البيض في الزيت بطريقة الأومليت العادية مع إضافة الملح والفلفل، ثم يضاف فوقه المخ ويقدم