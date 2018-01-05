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طريقة تحضير المخ بخطوات الشيف شربيني

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
اسماء محمد
نقدم لك طريقة تحضير المخ بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
المقادير
مخ
زيت
بصل
ثوم مفروم
5 بيضات
بهارات
كزبرة
كمون
زعتر
شطة
كرّات
زيت زيتون
فلفل حار
طريقة التحضير
* نضع الزيت على النار ثم نضيف إليه البصل المقطع والثوم المفروم
* يقطع المخ طرنشات طويلة ثم يوضع في الطاسة مع البصل والثوم
* نضيف إليهم بعض البهارات والكزبرة والكمون والشطة
* نقطع الكرات مع الفلفل الحار والأخضر ونضيفها إلى الطاسة ثم نضيف بعض زيت الزيتون إلى الطاسة
* نخفق خمس بيضات معًا في إناء خارجي مع البهارات والثوم والزعتر
* يقلى البيض في الزيت بطريقة الأومليت العادية مع إضافة الملح والفلفل، ثم يضاف فوقه المخ ويقدم

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