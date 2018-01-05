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فن

رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة اعتزالها الفن

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
أحمد البهي
كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن اعتزالها الفن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "إنستجرام".

ونفت "ياسين" في منشورها، المزاعم التي ترددت حول اعتزالها الفن قائلة: "أرجو لو سمحتم الناس اللي بتقول إني اعتزلت الفن واكتفيت بالإعلام يبطلوا الكلام ده أنا بحب شغلي بالفن وبحترم شغلي بالإعلام مش معنى أني نجحت في الإعلام أني غيرت الكارير.. كفاية بقى ادعاءات بتتقال أنها على لساني أنا عمري ما صرحت أني تركت الفن.. شكرا".

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