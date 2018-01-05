"الأرصاد" تحذر من الأنشطة البحرية وتزايد الرياح والأتربة .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع زيادة نشاط الرياح والرمال والاتربة، خلال ساعات اليوم، مُشيرا إلى أن الرياح هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا على شمال البلاد وأغلب انحاء الجمهورية حتى شمال الصعيد ومن ناحية الشرق حتى وسط سيناء.



وشدد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، على ضرورة تجنب الأنشطة البحرية على مدار اليوم، وخاصة البحر المتوسط، إذ ترتفع الأمواج فيه لما يقرب من 4 أمتار، مناشد أصحاب الأمراض الصدرية والتنفس إلى تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة.



وأوضح "رئيس مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية"، أن نشاط الرياح سيزيد من الاحساس ببرودة السطح، متوقعا سقوط الامطار على شمال البلاد، والتي من المقرر أن تنحصر غدا على السواحل الشمالية للبلاد، فضلا عن انحصار نشاط الرياح أيضا مساء الغد، ليعود الطقس معتدلا تماما، مُشيرا إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري وشمال البلاد.

