أمهات مصر: التسرع في الحوار المجتمعي عن الثانوية الجديدة "شو إعلامي"

أصدرت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بيانا إعلاميا أعلنت خلاله عن رفضها إجراء أي حوار مجتمعي مع وزارة التربية والتعليم، حول مقترح نظام الثانوية العامة الجديد التراكمي ، إلا في حالة واحدة فقط ألا وهي إعلان الوزارة الانتهاء من إعداد المقترح بشكل نهائي حتى يتسنى لنا تقييمه جيدا وإبداء رأينا واقترحاتنا حوله.



وقالت عبير، في بيانها، أن وزير التربية والتعليم أعلن على مدار العام الماضي بعض ملامح المقترح الجديد للثانوية العامة وأربك وأثار وشغل الرأي العام ببعض هذه الملامح ، كما أعلن أيضا العمل بهذا المقترح بداية من سبتمبر 2018 ، في حين أننا اكتشفنا من خلال لجنة التعليم بالبرلمان أن كل ذلك أفكار وأحلام طرحها عليهم الوزير وصعب تطبيقها في سبتمبر 2018 وذلك لعدم تقديم الوزير خطة كاملة جاهزة للتنفيذ ، وهو ما يجعل أي حوار مجتمعي الان مضيعة للوقت ولعب بمشاعر أولياء الأمور.



وأضافت قائلة: على الوزير ان يعكف على الانتهاء من الخطة كاملة ثم عرضها علي لجنة التعليم بالبرلمان ، وعمل حوار مجتمعي مع أولياء الامور والخبراء والرأي العام ، والا سيتحول الامر الى مجرد شو اعلامي ليس له أي فائدة " .



وأكدت عبير، أن قرار تغير نظام الثانوية العامة الجديد يخص كل الاسر المصرية ومستقبل أبنائها ، وبالتالي ليس هناك داعي للاستعجال.

