ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. بدء القداس التجريبي لعيد الميلاد من العاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:18 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاطمة رضا
عرضت الفضائية المصرية الأولى لقطات حية من بدء القداس التجريبي بكنيسة ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لاحتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

يترأس غدا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 7 مساء.

وأوفى الرئيس عبد الفتاح السيسى بوعده خلال حضوره ليلة عيد الميلاد العام الماضى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، بأنه سوف يتم إقامة صلاة العيد القادم بكاتدرائية العاصمة الإدارية، وسوف يترأس البابا تواضروس صلاة العيد.

ترشيحاتنا

رسالة وداع مؤثرة من مؤمن زكريا لجمهور الأهلي

مصرع سائح وإصابة 4 آخرين فى هبوط خاطئ لبالون طائر بالأقصر

عودة طائرة الخطوط السعودية بعد إقلاعها من مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

أردوغان: روحاني أبلغني أن الاحتجاجات في إيران حق ديمقراطي

سعر الخبز في السودان أصبح الضعف.. والسلطات تحث المواطنين الإبلاغ عن المخابز المخالفة

أمهات مصر: التسرع في الحوار المجتمعي عن الثانوية الجديدة "شو إعلامي"

موجة من الطقس السيئ تضرب كفر الشيخ وإغلاق ميناء الصيد بالبرلس

​الزراعة: ضبط 8 أطنان دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقليوبية

رواد تويتر لـ محمد صلاح: عذرا لسوبر ماريو فلدينا سوبر مومو.. وزير سعادة المصريين

شاهد.. أنجين أوزتورك في جنازة جدة حبيبته

"مي القاضي" بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أمطار غزيرة تضرب مدينة الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"مي القاضي" بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أهالي زاوية أبو مسلم يستغيثون بالمسئولين: "مدارسنا غرقت في مياه الصرف"

محمد صلاح .. ثاني فرعون مصري والعاشر عربيا العاشق للاحتفال

إبراهيم محلب وحواس يشاركان في عزاء الكاتب إبراهيم نافع.. صور

جمال مبارك في عزاء إبراهيم نافع.. « فيديو وصور»

فيديو

شاهد.. بدء القداس التجريبي لعيد الميلاد من العاصمة الإدارية الجديدة
"الأرصاد" تحذر من الأنشطة البحرية وتزايد الرياح والأتربة .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
استنفار أمني في محيط الكنائس على مستوى جميع المحافظات «فيديو»
أحمد فهمي يتقدم لخطوبة رانيا يوسف على الهواء.. وتصدمه: «هاتلك دمية».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟