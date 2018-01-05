شاهد.. بدء القداس التجريبي لعيد الميلاد من العاصمة الإدارية الجديدة

عرضت الفضائية المصرية الأولى لقطات حية من بدء القداس التجريبي بكنيسة ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لاحتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



يترأس غدا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 7 مساء.



وأوفى الرئيس عبد الفتاح السيسى بوعده خلال حضوره ليلة عيد الميلاد العام الماضى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد، بأنه سوف يتم إقامة صلاة العيد القادم بكاتدرائية العاصمة الإدارية، وسوف يترأس البابا تواضروس صلاة العيد.



