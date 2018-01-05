الصحف الإماراتية.. بوتين يوقع مرسومًا بعودة الرحلات الجوية مع القاهرة.. مصر ترفض قانون الكنيست بشأن "القدس الموحدة".. انتفاضة إيران تدخل أسبوعها الثاني.. وانفراجة في أزمة الطيران بين تونس والإمارات

بوتين يوقع مرسومًا بعودة الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو

"الاتحاد": قرار عودة الرحلات يساهم في انتعاش السياحة المصرية

مصر ترفض قانون "القدس الموحدة" بالكنيست الإسرائيلي

انفراجة في أزمة الطيران بين تونس والإمارات

تظاهرات إيران تدخل أسبوعها الثاني وتهدد عرش الملالي



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وركزت بشكل موسع على الشان المصري وعودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، إضافة إلى تداعيات الاحتجاجات العارمة التي تشهدها إيران للأسبوع الثاني على التوالي، وانفراجة أزمة الطيران بين تونس والإمارات.



وعلى الصعيد المصري، ركزت صحيفة "الاتحاد" على استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، حيث قالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقع، أمس، مرسومًا باستئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة، وفق ما أظهرت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية أمس، مشيرةً إلى أن هذا الأمر يساهم في استعادة مصر للسياحة الروسية.



ونقلت صحيفة "الخليج" عن مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني المصرية قولها إن الأيام المقبلة ستشهد البدء بالخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولًا بدءًا من فبراير المقبل، مشيرةً إلى أن البلدين ستبدآن في إبريل المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات الشارتر من روسيا إلى المدن الداخلية خاصة منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.



في سياق آخر، أبرزت "الوطن" تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن قانون القدس الموحدة الذي تم إقراره أخيرًا من قبل الكنيست الإسرائيلي يعد مخالفًا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة في وضع مدينة القدس باعتبارها تحت الاحتلال، مشيرًا إلى أن القانون “يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية”، لافتًا إلى ضرورة عدم القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس.



وكان الكنيست أقر تشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.



وأفادت "البيان" بأن القضاء المصري حجز دعوى تطالب قطر بالاعتذار والتعويض عن جرائمها بحق مصر وشعبها، حيث قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، حجز الدعوى رقم 52174 لسنة 71 قضائية، التي تطالب قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق مصر، لإعداد التقرير القانوني.



ونقلت الصحيفة عن مقيم الدعوى، المحامي حميدو جميل، إنه بعد تكشف الدور القطري في التآمر على مصر واحتضانها الجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح، يعد ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صريحًا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر على الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى، أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، ومن حق مصر أن تتخذ كل وسائل التقاضي الدولية ضد قطر، لمطالبتها بمحاسبتها على جرائمها ضد مصر، ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بمصر من أضرار.



في الشأن العربي والإقليمي، ركزت صحف الإمارات على تداعيات الانتفاضات العارمة التي تشهدها إيران لليوم الثامن على التوالي، فتحت عنوان "انتفاضة إيران تكسر صمت المقهورين وتعبر كل الخطوط الحمراء"، قالت "الوطن" إن هذه الانتفاضة قد لا تطيح بنظام الجمهورية كليا، ولكنها بالتأكيد ستعمق الشرخ والتصدع الداخلي، خاصة أنها سلطت الضوء من قرب على كلفة المغامرات الثورية الإيرانية في الشرق الأوسط وكيف أن النظام صار يدفع ثمن هذه المغامرات داخليًا.



ونقلت "الاتحاد" عن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قوله إن أمام بلاده الكثير لتفعله من أجل الشعب الإيراني إذا استمر في الوقوف من أجل حريته ومن أجل التغيير، معربًا عن رغبته في أن يفهم شعب إيران الشاب والمتعلم، أن الولايات المتحدة حليفه الطبيعي. في وقت كرر فيه مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تأكيده اعتزام البيت الأبيض فرض عقوبات جديدة على عناصر في النظام الإيراني أو مؤيدين له متورطين في قمع التظاهرات المستمرة منذ 28 ديسمبر الماضي، وقال "ننظر في كل الاحتمالات، بشأن منظمات وأفراد يمكن استهدافهم بمثل هذه الإجراءات العقابية بداع انتهاك حقوق الإنسان وعمليات رقابة أو إعاقة لحرية التجمع".



وذكرت "الخليج" أن الأمم المتحدة أكدت أن هناك تقارير تفيد بمقتل 20 شخصًا في التظاهرات بدولة إيران، وتوقيف المئات واحتجازهم في الفترة الأخيرة، مشيرةً إلى أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، حث السلطات الإيرانية على التعامل مع موجة الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعناية شديدة، حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات، وعلى التحقيق في جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التي وقعت حتى الآن.



وتحت عنوان "نظام الملالي يكتب نهايته" قالت "الاتحاد" إن "مظاهرات وانتفاضة إيران هذه المرة ليست من جانب أنصار جناح ضد جناح آخر في نظام الملالي، وإنما هي مظاهرات وانتفاضة شعب بأكمله ضد نظام بأكمله وبكل أجنحته، فقد سئم الشعب الإيراني أسماء بلا أفعال، مثل جناح الإصلاحيين، وجناح المحافظين، وأيقن أن النظام كله فاسد وديكتاتور، لا فرق بين إصلاحي ومحافظ، وإنما هي لافتات لا تعني شيئًا. فقد بدا النظام بفعل هذه الانتفاضة الشعبية العارمة يفقد أعصابه ورشده، وأعمل القتل في شعبه، ولم يبن فقط أسوار الفساد والقمع والديكتاتورية بينه وبين شعبه، بل هو يبني الآن جسور الدم، وهنا بداية نهايته لأن المزيد من الدم والقتل يعني أن انتفاضة الشعب الإيراني ستتصاعد موجات تلو موجات حتى تبلغ مأربها وغايتها، وهي إسقاط نظام أفسد في الأرض ومارس الحرابة والإرهاب في المنطقة وفي العالم كله".



من جانبها وتحت عنوان " عناد نظام إيران يتواصل" قالت صحيفة "البيان" إن "النظام الإيراني يبدو كعادته ما زال يؤمن بأن الشعب الإيراني لا يخضع إلا للقوة والقمع، ولم يحدث، منذ أن وصل هذا النظام الفاشي للحكم منذ قرابة أربعين عامًا، أن فتح حوارًا مع الشعب أو استمع لمطالبه، ولا توجد أية قنوات للتواصل بين الشعب والنظام في إيران، ومفاهيم الحرية والديمقراطية نسيها الشعب الإيراني الذي باتت تشغله لقمة العيش وفرص العمل المفقودة، وكيفية التعامل مع الفساد المتفشّي في كل مكان، والهروب من أعين أجهزة الأمن القمعية الشرسة".



وأضافت أن "الاحتجاجات تتواصل وتتمدّد وتزداد في المدن الإيرانية، والقمع الأمني يزداد شراسة ويطلق الرصاص الحي، وهناك عشرات القتلى ومئات الجرحى، والعالم كله يراقب بقلق شديد ويناشد السلطات الإيرانية التهدئة وفتح الحوار مع المحتجين، ولكن النظام لا يفهم هذا ولا يستوعبه أبدًا".



واعتبرت أن "حجة النظام الإيراني بوجود أياد خارجية وراء الاحتجاجات لم تعد تستقيم مع تطورات الأحداث ومع انتشار الاحتجاجات والتظاهرات بسرعة غريبة في نحو خمسين مدينة إيرانية أو أكثر، ولا يمكن لأي جهة خارجية أو داخلية أن تفجر الشارع الإيراني الصامت منذ عام 2009 بهذه القوة والسرعة، إنه غليان البركان الشعبي الذي لم يعد يطيق الفساد المتفشّي في كل أجهزة الدولة، والجوع والبطالة والفقر، والسياسة الخارجية الفاشلة، والإنفاق الباهظ على الحروب والانقلابات والميليشيات الإرهابية في الدول الأخرى وتصدير الثورات".



في سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن وزارة الخارجية الإماراتية أصدرت بيانًا، أمس، أعلنت فيه انتهاء أزمة الطيران بين الإمارات وتونس، حيث قالت "في إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك في إطار دفع الأخطار والتهديدات التي يجب تلافيهما على أوسع مدى..وفي ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة في دولة الامارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".



وأضاف البيان: " حيث إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تقدر أهمية التعاون المشترك في إطار العلاقات الوثيقة بين الامارات وتونس، لذا فإنها تثمن غاليا المعلومات التي افاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الامارات.. الأمر الذي يكفل اعلى درجات الامن والسلامة للرحلات الجوية وركابها".



وأفادت "الاتحاد" بأن المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين أجلت، أمس الخميس، قضية التخابر مع إمارة قطر، المتهم فيها 3 أشخاص، لجلسة 25 يناير الجاري، تنفيذًا لقرار المحكمة في 28 ديسمبر الماضي، بتكليف قاضٍ لسماع شاهدي إثبات تحت برنامج حماية الشهود، مشيرةً إلى أنه من المرتقب أن تشهد جلسة سماع الشاهدين، عرض تسجيل المكالمة الهاتفية بين على سلمان، المتهم الأول في القضية "محبوس"، وحمد بن جاسم، رئيس مجلس الوزراء القطري السابق، مع توفير الوسائل اللازمة لذلك.

