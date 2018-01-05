وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين في سقوط بالون طائر بالأقصر بسبب سوء الطقس

تسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط بالون طائر بالطريق الصحراوي الغربي الجديد لمدينة الأقصر صباح اليوم - الجمعة- ما أسفر عن وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين من جنسيات مختلفة.



وكان مدير أمن الأقصر قد تلقي إشارة بوقوع الحادث أثناء قيام البالون بجولة فوق آثار البر الغربي للأقصر وعلى متنه أجانب من جنسيات مختلفة وعدد من المصريين.



وأوضح مدير أمن الأقصر أن البالون تعرض لدوامة هوائية أدت إلى سقوطه في منطقة بغرب المدينة بالقرب من الطريق الصحراوى الجديد مما أدي الي وفاة سائحة وإصابة 12 آخرين من مستقلي البالون .



بدوره،قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم نقل حالة الوفاة وجميع المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى، لافتا إلى أنهم جميعا من جنسيات مختلفة.



وذكر مجاهد أن حالة الوفاة لسيدة تبلغ من العمر 36 عاما ، وجميع المصابين إصابتهم متوسطة ما بين كسور وجروح بأماكن متفرقة بالجسد ، فيما عدا حالتين إصابتهم خطيرة ، مؤكدا أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفى الأقصر الدولى لتوافر كافة الأطقم الطبية من مختلف التخصصات ، والأدوية والمستلزمات الطبية ، وأكياس الدم ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



من جهته، قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية في تصريح صحفي إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 20 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش نهرى اسعافى.

