طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة انخفاض الرؤية بسبب العواصف الترابية

أعلنت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة حالة الطوارئ بجميع أجهزتها، لمواجهة تدهور مستوى الرؤية فى أرض المهبط بسبب الأحوال الجوية السيئة والتى تضمنت الرياح الشديدة والعواصف الترابية.



صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : تعرضت أرض المهبط فى الساعات الأولى من صباح اليوم لموجات من العواصف الترابية والرياح الشديدة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتم رفع حالة الاستنفار وسط قوات الحماية المدنية والإسعاف، كما رفعت سيارات المطافئ والإسعاف حالة الاستنفار لديها وهى فى مواقعها المحلية استعدادًا للتحرك فى أى وقت".



وأكدت أنه لم يحدث أي تحويلات لمسار الرحلات القادمة إلى القاهرة وأقلعت الطائرات وهبطت فى مواعيدها المحددة دون تأخير، بينما تم خفض سرعة السيارات فى أرض المهبط تحسبا لحدوث أي حوادث.