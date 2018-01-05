ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

طوارئ بمطار القاهرة لمواجهة انخفاض الرؤية بسبب العواصف الترابية

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
كتب ــ محمد عبدالناصر :
أعلنت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم الجمعة حالة الطوارئ بجميع أجهزتها، لمواجهة تدهور مستوى الرؤية فى أرض المهبط بسبب الأحوال الجوية السيئة والتى تضمنت الرياح الشديدة والعواصف الترابية.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : تعرضت أرض المهبط فى الساعات الأولى من صباح اليوم لموجات من العواصف الترابية والرياح الشديدة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتم رفع حالة الاستنفار وسط قوات الحماية المدنية والإسعاف، كما رفعت سيارات المطافئ والإسعاف حالة الاستنفار لديها وهى فى مواقعها المحلية استعدادًا للتحرك فى أى وقت".

وأكدت أنه لم يحدث أي تحويلات لمسار الرحلات القادمة إلى القاهرة وأقلعت الطائرات وهبطت فى مواعيدها المحددة دون تأخير، بينما تم خفض سرعة السيارات فى أرض المهبط تحسبا لحدوث أي حوادث.

ترشيحاتنا

شاهد.. أهالي زاوية أبو مسلم يستغيثون بالمسئولين: "مدارسنا غرقت في مياه الصرف"

عودة طائرة الخطوط السعودية بعد إقلاعها من مطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب

انتهاء أسرع قصة حب في الوسط الفني التركي

"الداخلية" تنفي صحة ما تناقله الإخوان حول سقوط قتلى في مشاجرة حجز كرداسة

ضبط عامل تهرب من خطيبته بعد معاشرتها جنسيا بالغربية

توقف حركة الصيد بعزبة البرج وإغلاق بوغاز ميناء دمياط بسبب الطقس السيئ

الصحف الإماراتية.. بوتين يوقع مرسومًا بعودة الرحلات الجوية مع القاهرة.. مصر ترفض قانون الكنيست بشأن "القدس الموحدة".. انتفاضة إيران تدخل أسبوعها الثاني.. وانفراجة في أزمة الطيران بين تونس والإمارات

محافظ القاهرة: إنشاء 62 ألف وحدة سكنية لنقل سكان العشوائيات الخطرة

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

أمطار غزيرة ووقف حركة الملاحة البحرية بالإسكندرية

"مصر للطيران" تقدم تخفيضات وهدايا لركابها بمطارات ألمانيا بمناسبة الكريسماس.. صور

برلمانى: صلاحيات واسعة لـ"الأعلى للإرهاب" فى تدريب وتسليح الجيش والشرطة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"مي القاضي" بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أهالي زاوية أبو مسلم يستغيثون بالمسئولين: "مدارسنا غرقت في مياه الصرف"

محمد صلاح .. ثاني فرعون مصري والعاشر عربيا العاشق للاحتفال

إبراهيم محلب وحواس يشاركان في عزاء الكاتب إبراهيم نافع.. صور

جمال مبارك في عزاء إبراهيم نافع.. « فيديو وصور»

فيديو

شاهد.. بدء القداس التجريبي لعيد الميلاد من العاصمة الإدارية الجديدة
"الأرصاد" تحذر من الأنشطة البحرية وتزايد الرياح والأتربة .. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
استنفار أمني في محيط الكنائس على مستوى جميع المحافظات «فيديو»
أحمد فهمي يتقدم لخطوبة رانيا يوسف على الهواء.. وتصدمه: «هاتلك دمية».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة عقوق الوالدين إلى الحبس 5 سنوات بدلا من 6 أشهر؟