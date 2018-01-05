الإسكان: تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثانية، بمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، والتى تخدم أكثر من نصف سكان القاهرة، وسيتم الانتهاء من تجارب التشغيل نهاية مارس 2018، موضحًا أنه من المقرر إنتاج طاقة كهربائية تصل إلى 60% من إجمالى الطاقة المطلوبة لتشغيل المعدات بالمحطة، باستخدام البيوجاز الناتج من أعمال معالجة مياه الصرف الصحى .



وأوضح وزير الإسكان أنه تم توريد وتركيب أحدث المعدات الكهروميكانيكية فى مجال تنقية مياه الصرف الصحى بالمشروع، مشيرًا إلى أنه يتم التحكم في أجهزة المشروع وتشغيلها من خلال غرفة تحكم مركزية (اسكادا) والتي يتم من خلالها إدارة المشروع اتوماتيكيًا بنسبة 100%.



وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى والإسكندرية: تبلغ طاقة معالجة الجزء الثانى من المرحلة الثانية من المحطة 500 ألف م3/يوم، من مياه الصرف الصحي، باستخدام أسلوب الحمأة النشطة المعادة، لخدمة حوالى 2.5 مليون نسمة، موضحا أن مساحة المشروع حوالى 330 ألف م2 (78 فدانًا)، وتم تنفيذه بتمويل من البنك الإفريقى والحكومة المصرية – وزارة الإسكان.



وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات العملاقة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، حيث استمر العمل بمرحلة الإنشاءات المدنية والتركيبات الإلكتروميكانيكية، 42 شهرًا، وبلغت كميات التراب الناتجة من أعمال الحفر والإحلال والردم للمبانى بالمشروع مليون و200 ألف م3، وإجمالى كمية الخرسانات بالمشروع 182 ألف م3، بينما بلغت أطوال المواسير بالمشروع 15 كم طولى بخلاف المواسير الخاصة بالمرافق، وبلغت أطوال كابلات الكهرباء (كابلات الجهد المتوسط 70 كم طولى - كابلات الجهد المنخفض 130 كم طولى).