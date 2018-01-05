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اقتصاد

رئيس الجهاز: حملة مسح فيروس سي لأهالي مدينة بدر من سن 12 سنة

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن مستشفى بدر الجامعي، وكلية طب جامعة حلوان، بدأتا حملة مسح فيروس سي لأهالي مدينة بدر من سن 12 سنة، وذلك برعاية جهاز المدينة، ومستشفى بدر الجامعي، والجامعة الروسية، موضحًا أن الحملة مستمرة حتى يوم الأربعاء 24/1/2018.

وقال رئيس جهاز المدينة: الخدمات الطبية بمدينة بدر تشهد حاليا اهتماما كبيرا، حيث تم تسليم موقع مستشفي لنقابة المهندسين بمركز المدينة، وتسليم موقع المدينة الطبية العالمية لإحدى الشركات لإقامة نشاط مدينة طبية وفقا للمعاير العالمية، بمساحة 52.089 فدان.

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