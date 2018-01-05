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وزير النقل: فحص شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونيا

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
كتب سامى عبد الرحمن
عقد الدكتور المهندس هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، لمراجعة مؤشرات أداء الوزارة والهيئات والجهات التابعة وتفاعلها مع الشكاوى المسجلة على المنظومة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والعميد أحمد فاضل محمد مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة وأسامة مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومدير خدمة المواطنين بالوزارة.

ووجه عرفات، بالإعداد لتنفيذ ورشة عمل بحضور جميع القيادات بالوزارة، لكافة الجهات التابعة للتدريب على آليات تفعيل قرارى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين وربط جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات الحكومية إلكترونيا بالمنظومة.

وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وانعكاسها لتحسين مستوى رضا المواطن، فيما كلف بسرعة ربط المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لسرعة فحص الشكاوى والرد عليها إلكترونيا، وضرورة التفاعل الجاد والسريع مع كل الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المنظومة.

كما شدد وزير النقل على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وتسهيل تسجيل شكاواهم على المنظومة، واختيار الكوادر المناسبة للتمثيل المشرف للوزارة .

جاء ذلك في إطار جهود وزارة النقل للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل السريع معهم، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 / 2017 والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

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