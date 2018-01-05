المرور يناشد قائدي المركبات الالتزام بنصائح السير الآمن على كافة الطرق

أفادت مصادر أمنية، بأن غرف عمليات إدارات المرور رفعت حالة الطوارئ مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الطرق السريعة والساحلية وزيادة سرعة الرياح واستمرار ظهور الشبورة المائية، في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.



وناشد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات الالتزام بقواعد وقوانين المرور والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية والاتصال علي خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.



وأضافت المصادر، أن اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور تفقد جاهزية الوحدات المرورية على الطرق والمحاور للتدخل في حالات الطوارئ والشبورة.



كما ناشدت الإدارة العامة للمرور،قائدي المركبات بالسير بسرعات منخفضة لا تتعدى ال ٦٠ كم/س علي الطرق والمحاور الرئيسية وعدم الانشغال بأي شيء سوي الطريق.



كما أنه يجب الالتزام بتهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة ثم إضاءة الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت، ومن ثم فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار المياه بداخلها وحجب الرؤية عن قائدها.



وأشارت المصادر، إلى أن أفضل طرق للقيادة في الشبورة هي عدم قيادة السيارة حتي تصبح الرؤية جيدة، وفي حالة تعطل السيارة يفضل تجنيبها في أقصى يمين الطريق وتشغيل كافة الأنوار وعدم النزول منها، وإذا كانت محملة بمواد سريعة الاشتعال يحذر عدم دخول الشبورة وتجنيب السيارة بأماكن آمنة بعيدة.



كما تحذر الإدارة قائدي السيارات من استخدام التليفون المحمول حيث يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة، وعدم تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة علي ذلك، والوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا علي سيولة حركة المرور، والسير عكس الاتجاه لأنه يعتبر تعدي علي حق الغير في الطريق، وتجاوز السرعة المقررة قانونيا، والتخطي الخاطئ، والثقة الزائدة في القيادة، والقيادة تحت تأثير المخدر.