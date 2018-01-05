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تمارين لشد الجسم باستخدام الأوزان الخفيفة على "صباح البلد" .. فيديو

الجمعة 05/يناير/2018 - 10:47 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
عرض برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الجمعة، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدّمت خلالها تمارين رياضية باستخدام الأوزان الخفيفة لتنشيط عضلات الجسم.

كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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